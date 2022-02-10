الولايات المتحدة: تجربة إيران الصاروخية تُهدد الأمن الدولي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن تجربة إيران لصاروخ باليستي جديد تشكل تهديدا للأمن الدولي.

وأشارت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس - إن بلادها استخدامت الكثير من أدوات منع الانتشار لتفادي حصول تقدم إضافي في برنامج إيران الصاروخي وقدرتها على نقل التكنولوجيا لآخرين .

وكانت إيران قد كشفت أمس عن صاروخ باليستي جديد يصل مداه إلى 1450 كيلومترا أطلق عليه اسم "خيبر شكن" وتعني "مدمر القلعة" وهو صاروخ من "الجيل الثالث"، وبالغ الدقة يعمل بالوقود الصلب، وقادر على اختراق الدروع الصاروخية بقدرة عالية على المناورة أثناء مرحلة الهبوط.

فيما قالت إيران، الإثنين، إنه يتعين على واشنطن أن تتخذ "قرارًا سياسيًا" فيما يتعلق برفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية، إذ أن مطلب إيران برفع كامل للعقوبات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية غير قابل للتفاوض.

وبعد ثماني جولات من المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران منذ أبريل نيسان، ما زالت هناك خلافات حول سرعة ونطاق رفع العقوبات عن طهران، بما في ذلك مطلب إيران بضمانات أمريكية بعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية أخرى وكيف ومتى سيعاد فرض القيود على أنشطة إيران النووية.

وتوقفت المحادثات يوم 28 يناير، وعاد كبار المفاوضين كل إلى بلده للتشاور. وقال روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، أمس الأحد، إنه سيعود قريبًا إلى فيينا، منوهًا بأنه ما زال بالإمكان إحياء الاتفاق.

وانتهكت إيران تدريجيا قيود الاتفاق النووي ردًا على إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق بين طهران وست قوى عالمية في 2018، وإعادته فرض عقوبات تقوض الاقتصاد الإيراني.

وتصر إيران على رفع جميع العقوبات التي فرضت عليها في فترة ولاية ترامب وبحيث يمكن التحقق من ذلك، وقالت واشنطن إنها قد ترفع العقوبات التي لا تتمشى مع اتفاق عام 2015 إذا عادت إيران للامتثال لشروطه فيما يعني ضمنا إنها ستترك عقوبات أخرى مثل تلك المرتبطة بالإرهاب أو بحقوق الإنسان.