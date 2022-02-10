عبدالغفار ينعى زوج الدكتورة «سحر حلمى» رئيس قطاع التدريب والبحوث

نعى الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، زوج الدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان زوج الدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان قد توفي مساء أمس، إثر تعرضه لأزمة صحية.

وفى سياق آخر، استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الدكتور أجاي سينج مساعد عميد كلية طب جامعة هارفارد، بمقر ديوان عام الوزارة، مساء أمس الثلاثاء، وذلك لبحث سبل التعاون في تبادل الخبرات العلمية والبرامج التدريبية والأبحاث الإكلينيكية.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع، برامج التعاون القائمة مع جامعة هارفارد الأمريكية، منذ انطلاقها عام 2019، والتي اجتازها 1600 خريج خلال العام الواحد، وتقوم بموجبها «هارفارد» بتدريب الأطباء المصريين وثقل مهاراتهم.

ناقش الوزير، زيادة التعاون في تبادل الخبرات، وبرامج التدريب في مجال الأبحاث الإكلينيكية، وإعداد الكوادر الطبية، فضلًا عن تدريب المدربين من الفرق الطبية، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية وفقًا لاحتياجات الأطباء المصريين، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الطبية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تأكيد الوزير على أهمية التعاون مع جامعة هارفارد في مجالات اعتماد الامتحانات والشهادات الطبية في مصر، بالإضافة إلى تقديم برامج الماجيستير للأطقم الطبية في مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير بحث مع الدكتور أجاي سينج، إمكانية الاتفاق على برامج تدريبية في تخصصات دقيقة ومستحدثة، تقدمها جامعة هارفارد لطلاب كليات الطب في الجامعات المصرية.

وتابع أن الوزير وجه بتكشيل لجنة لتقييم البرامج التدريبية المقدمة للفرق الطبية في هذه البرامج ومدى الاستفادة التي حصل عليها الأطباء المصريين، والعمل على تطوير هذه البرامج لتحقيق أقصى استفادة للفرق الطبية وتعزيز خبراتهم.