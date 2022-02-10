الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الوادي الجديد تفوز بكأس دوري المصالح الحكومية

صورة من ختام الدورة
صورة من ختام الدورة

شهد اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والسيد سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ختام دوري المصالح والهيئات الحكومية الذي نظمه مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة بالوادي الجديد بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة المباراة النهائية بين منتخبي ديوان عام  المحافظة وجامعة الوادي الجديد.

وقال السيد أنور عباس مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة، إن منتخب الجامعة فاز على فريق منتخب ديوان عام  المحافظة بهدفين مقابل لا شيء، مضيفا أن محافظ الوادي الجديد ورئيس الجامعة والقيادات التنفيذية  قاموا بتكريم الفريقين الفائزين بالمركزين الأول والثاني، وتكريم الأجهزة الفنية والإدارية وتكريم القائمين على تنظيم دوري المصالح الحكومية  بالجوائز المادية والعينية.

جدير بالذكر أن منتخب الجامعة فاز في جميع مباريات الأدوار التمهيدية علي منتخبات مديرية الإسكان ومديرية الكهرباء ومدرسة الصم ومديرية الزراعة ومركز الدكتور حسن حلمي ومديرية التربية والتعليم ثم منتخب محكمة الخارجة  ليقابل منتخب ديوان عام المحافظة في المباراة النهائية التي انتهت بفوز منتخب الجامعة 2/0.

محافظ الوادي الجديد رئيس جامعة الوادي الجديد ختام دورى المصالح والهيئات الحكومية الذى نظمه مركز الدكتور حسن حلمى لذوي الاحتياجات الخاصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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