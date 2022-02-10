رئيس جهاز مدينة السادات يتفقد مشروعات الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين (صور)

أجرى المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال التي يقوم بها الجهاز، ومتابعة نسب إنجاز الشركات المنفذة لهذه المشروعات.

وتفقد "سالمان" أعمال التطوير للممشى السياحي للحديقة المفتوحة أمام المنطقة السكنية الخامسة، ومقر جامعة مدينة السادات للوقوف على مستجدات ما تم بها من أعمال برجولات وممشى وطرق ومسار دراجات لأول مرة بالمدينة، لكى يكون ذلك متنفسًا طبيعيًا لجميع السكان.

كما تضمنت الجولة المرور على أعمال الإسكان الاجتماعي بالمرحلة الخامسة "سكن كل المصريين" المقام بحي النور التي تجاوزت نسبة انجاز المشروع نحو 20% ومتابعة الشركات المنفذة لأعمال البناء، وكذا تفقد مواد البناء المستخدمة والتشديد على الالتزام بالمواصفات الخاصة الواردة بأمور الإسناد.

واختتم الجولة بتفقد بعض المصانع بالمدينة للوقوف على المشاكل التي تخص المستثمرين إن وجدت والعمل على حلها فورًا.

على جانب الجولة التفقدية، كلف المهندس رجب سالمان رئيس جهاز تنمية مدينة السادات برفع الإشغالات والمخالفات لمفترشي الطرق في كافة أنحاء المدينة، وقامت حملة مكبرة من إدارات التنمية والأمن يرافقها شرطة التعمير برفع إشغالات الباعة الجائلين ومفترشي الطرق من أمام سوق الخضار والفاكهة بالمنطقة السكنية التاسعة بمدينة السادات.

وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس الجهاز، عن حملة للتصدي لكافة الشائعات المترددة تحت شعار "اسألنا واحنا نجاوب".

وانتشرت في الآونة الأخيرة شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي بمدينة السادات حول وجود قانون لتعميم بناء البدروم في جميع قطع الأراضى السكنية بالمدن الجديدة، إلا أن هذا الإدعاء بوجود قانون بهذا الشكل ليس له أي أساس من الصحة، وإنما يوجد باشتراطات الترخيص الخاص بكل قطعة أرض سكنية وجود مكان مخصص لإيواء السيارات، سواء كان ذلك في مساحة الردود الخاصة بالقطعة أو كان في البدروم.

وشعورا بالمسئولية تجاه كافة المواطنين، يهيب جهاز تنمية مدينة السادات المواطنين تحري الدقة في كافة المعلومات المترددة عن أي اشتراطات خاصة بالبناء أو بالأراضي السكنية، وعدم تلقي أي معلومات إلا من مصدرها الأساسي وهو جهاز تنمية مدينة السادات سواء من خلال التوجه إلى مقر الجهاز أو عبر التواصل من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على "الفيس بوك"، وعدم الانسياق خلف أهواء ومصالح الأشخاص والشركات.