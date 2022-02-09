الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا: حالتا وفاة و19 إصابة بفيروس كورونا

كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة و 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أعلنت الصحة الموريتانية في منشورها اليومي بشأن الوضعية الوبائية في البلاد، عن تسجيل 124 حالة شفاء تام من أعراض الفيروس، موضحة أن مصالحها أجرت 2576 فحصًا.

وأشارت إلى أنه بحصيلة اليوم يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 58527،  والوفيات 971.

وكانت موريتانيا سجلت أمس 18 إصابة و143 حالة شفاء من كورونا، دون تسجيل وفيات.

وتسلمت السلطات الموريتانيا الإثنين،  من كندا، أكثر من مائتي ألف جرعة (201600) من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، فى إطار دعم جهود الحكومة الرامية إلى تطعيم أكبر عدد من المواطنين والمقيمين ضد الفيروس.

وجاءت هذه الدفعة من اللقاح في إطار، ضمن مبادرة كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية، والهادفة إلى توفير اللقاحات المضادة للفيروس للدول الفقيرة لدعم جهودها لمواجهة الفيروس.

هذا، وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 400.7 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، صباح اليوم، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 400 مليون و 701 ألف حالة.

وهناك اختلافات بسيطة في الأرقام المتاحة؛ حيث الأرقام المقدمة من جامعة جونز هوبكنز أعلى بشكل طفيف من الأرقام الرسمية المقدمة من منظمة الصحة العالمية التي سجلت مؤخرا نحو 397 مليون إصابة عبر العالم.

وبحسب الصحة العالمية وجونز هوبكنز، جرى إعطاء نحو عشرة مليارات جرعة لقاح ضد كوفيد-19 في مختلف أنحاء العالم.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد من الإصابات المؤكدة في الأرقام المطلقة بتسجيل 77 مليون إصابة، فيما سجلت الهند نحو 42 مليون إصابة، والبرازيل نحو 27 مليون إصابة.

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