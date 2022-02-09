العراق يسجل 30 وفاة وأكثر من 4680 إصابة بكورونا فى 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 30 حالة وفاة و4681 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الساعات الأربع والعشرون الماضية.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في نشرتها اليومية بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 2263525 إصابة، والوفيات إلى 24600 حالة.

كما أوضحت ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2167362 شخصًا.

وكان العراق سجل أمس 27 حالة وفاة و 5360 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى تماثل 7100 شخص للشفاء.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 400.7 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، صباح اليوم، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 400 مليون و701 ألف حالة.

تجدر الإشارة إلى أنه هناك اختلافات بسيطة في الأرقام المتاحة. فالأرقام المقدمة من جامعة جونز هوبكنز أعلى بشكل طفيف من الأرقام الرسمية المقدمة من منظمة الصحة العالمية التي سجلت مؤخرا نحو 397 مليون إصابة عبر العالم.

وبحسب الصحة العالمية وجونز هوبكنز، جرى إعطاء نحو عشرة مليارات جرعة لقاح ضد كوفيد-19 في مختلف أنحاء العالم.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد من الإصابات المؤكدة في الأرقام المطلقة بتسجيل 77 مليون إصابة، فيما سجلت الهند نحو 42 مليون إصابة، والبرازيل نحو 27 مليون إصابة.

وفي السياق، نصحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكيين، الإثنين الماضي، بعدم السفر إلى 6 دول وهى “ ليبيا وسلطنة عمان واليابان وكوبا وأرمينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية”، بسبب إصابات كوفيد-19.

ووفقا لرويترز، تُدرج المراكز حاليا أكثر من 130 دولة ومنطقة حول العالم في قائمة "المستوى الرابع: مرتفع للغاية" فيما يتعلق بإصابات كوفيد-19.