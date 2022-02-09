رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

تصدر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 قائمة محركات البحث على الإنترنت في مصر خلال ساعات بالتزامن مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الأول وصفوف النقل في المرحلة الابتدائية في عدد من المحافظات.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022

ويرصد "الدستور" في هذا التقرير رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 وكيفية تسجيل الدخول إلى الموقع لاستخراج نتائج الطلاب عبر السطور التالية:-

الدخول عبر موقع نتائج طلاب المراحل الأساسية التابع لوزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

كتابة بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.

تحديد الصف المقيد به الطالب والفصل الدراسي.

تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالقاهرة

في السياق ذاته، أعلنت محافظة القاهرة، اعتماد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 للفصل الدراسي الأول "شهادة إتمام التعليم الأساسى" للعام الدراسي 2021 – ،2022 بنسبة نجاح 73.2 %.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول بشهادة التعليم الأساسي في محافظة القاهرة 186068 طالب وطالبة حضر منهم 183066 طالب وطالبة ونجح 133301.

كما اعتمد المحافظ، نتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 74 %، بالإضافة إلى نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2 %.

فيما بلغت نسبة النجاح في امتحانات الإعدادية المهنية 87.7 %، أما نسبة نجاح نتيجة المدارس الدولية فبلغت 86%.

وكان طلاب مرحلة التعليم الأساسي قد أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 15 يناير إلى 3 فبراير 2022 وسط تدابير احترازية وإجراءات وقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 و متحور أوميكرون.