الأربعاء 09 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«فى صورة تقديرات».. إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل ببنى سويف

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، باتخاذ ما يلزم لتفعيل الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للعام الدراسي 2021-2022.

كما وجه بتعميم ذلك على الإدارات التعليمية، مع التشديد على مراعاة الضوابط والتسهيلات اللازمة لحصول أولياء الأمور على النتائج، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والعمل على عدم حدوث تكدس أمام المدارس، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع أبناء المحافظة بمختلف مراحل التعليم.

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبدالتواب ، لمناقشة الإجراءات المنفذة والمستهدفة في هذا الشأن، حيث أوضح وكيل الوزارة  أنه تم استلام الكتاب الدوري الذي أصدره  الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول وآليات امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف للعام الدراسي 2021-2022.

وقال وكيل الوزارة إنه طبقا للكتاب الدوري: تقرر البدء في إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، وأن يتم إعلان  نتيجة طلاب الصفوف الرابع الابتدائي، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام في صورة تقديرات من 85 إلى100 ممتاز، ومن 65 لأقل من 85 جيد جدًا، ومن 50 لأقل من 65 جيد، وأقل من 50 ضعيف.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تكليف مديري الإدارات التعليمية بتوجيه ومتابعة إعلان المدارس عن النتائج ، على أن يتم وضع  النتائج في مكان واضح وظاهر بالمدرسة، ويتم عمل كشوف بأسماء الطلاب وقرين كل اسم التقدير الحاصل عليه الطالب/الطالبة إضافة إلى تكليف مديري الإدارات بتفعيل باقي تعليمات الكتاب الدوري، فيما يتعلق  بطلاب صفوف النقل الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول "بعذر" يقبله مدير المدرسة، حيث تُعقد لهم امتحانات في مقررات الفصل الدراسي الأول وبمواصفاته نفسها عقب انتهاء إجازة نصف العام.

امتحانات بني سويف وزارة التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي الفصل الدراسي الأول طلاب صفوف النقل

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