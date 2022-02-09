عمرو محمود ياسين: سعيد بـ«نصيبي وقسمتك 4» ورمضان 2022 أجازة

حقق المؤلف والسيناريست عمرو محمود ياسين نجاح جماهيري كبير، بعد ردود الأفعال الإيجابية والإشادات التي تلقاها حول الموسم الرابع من مسلسل “نصيبي وقسمتك”، ليحافظ على نجاح المسلسل منذ انطلاق موسمه الأول عام 2016.

وقال “عمرو” في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، إنه حاول مناقشة قضايا مختلفة على مدار المواسم الأربعة، مُعربًا عن سعادته بنجاح العمل خاصة أنه بذل مجهود كبير حتى يظل محافظًا على هذا النجاح، مؤكدًا أن كل أبطال الموسم الرابع اثبتوا أنهم على قدر كبير من المسئولية والاحترافية خاصة بأنهم كانوا يستلمون الحلقات ويقوموا بتصويرها على الفور دون متسع وقت للحفظ، وما زاده انبهارًا بهم أنهم كانوا يجسدون الشخصيات مثلما أراد توصيل الرسالة والهدف المقصود وبشكل احترافي مما جعله فخور بهم.

وعن مشاركته خلال موسم رمضان 2022، أكد عمر محمود ياسين أنه فضل أن يأخذ أجازة هذا العام من الموسم الرمضاني بعد المجهود الكبير الذي بذل في نصيبي وقسمتك الموسم الرابع، مشيرًا إلى أنه يحب أن يكتب أعماله الفنية بشكل دقيق ودون إرهاق حتى يخرج في أكمل صورة، لافتًا بذلك إلى الحادث الذي تعرض له أثناء تصوير مسلسل نصيبي وقسمتك 4 بسبب الارهاق الشديد الذي عانى منه خلال هذه الفترة.

جدير بالذكر أن الموسم الرابع من نصيبى وقسمتك ضم حكايات "النظارة البيضا" بطولة أمير المصرى وكارولين عزمى ومصطفى أبو سريع وإخراج عصام نصار، و"غرام بانتظام" بطولة شريف سلامة ورحمة حسن ونانسى صلاح وإخراج رامى رزق الله، و"أوضة وصالة" بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق وإنعام سالوسة وإخراج عصام نصار.

إضافة إلى حكايات "حلوة اللقطة" بطولة هانى عادل وميرنا نور الدين وحمزة العيلى وطونى ماهر وإخراج عصام نصار،"تاج راسنا بابا" بطولة صلاح عبد الله وإسلام جمال ومنة فضالى وأحمد رفعت وإخراج محمد الخبيرى، و"انسى روحى وياك" بطولة ميرهان حسين ومحمد عز ولورا وأيمن عزب وايمان السيد واخراح عصام نصار.

وأيضا حكايات "اعمل نفسك ميت" بطولة مى سليم وحازم سمير وميدو عادل وليلى حسين ومحمد مهران وإخراج محمد الخبيرى، و"اللى ما يشترى يتفرج" بطولة بسمة، إيهاب فهمى، محمد على رزق، هبة عبد الغنى، منة بدر تيسير، ياسمين البشبيشى ولبنى عزت وإخراج عصام نصار.