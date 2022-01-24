بعد نجاح «نصيبي وقسمتك».. عمرو محمود ياسين: هنشتغل على حكايات جديدة

أعرب الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين عن سعادته بردود الأفعال حول الجزي الجديد من «نصيبي وقسمتك»،

وقال ياسين، إن رد الفعل وتصدر حكايات المسلسل منذ بداية عرضها لمحركات البحث الإلكتروني والتريند، خلق فرصة للممثلين الشباب.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، قائلًا: "مهتم جدًا بالمحتوى الدرامي ومناقشة قضايا مهمة وتهم الناس وليست مجرد قصص وحكايات تروي دون وجود رسالة من وراءها، وهو الأمر المهم والذي اكتب من أجله، مشيرًا إلى حرصه المستمر على التواجد طوّال العام وتقديم أعمال فنية سواء فى موسم رمضان أو الموسم الشتوي، بعيدًا عن المط أو التطويل في أحداث العمل الفني.

وعن ردود الفعل، قال عمرو محمود ياسين: “إن أبطال كل الحكايات تلقوا إشادات بكل أجزاء المسلسل”.

وأكد أن الكثيرين يطالبونه بموسم جديد بعد الحكاية الأخيرة، قائلًا:"هنشتغل على حكايات جديدة"، مؤكدًا أن المضمون هو أهم ما في الحكايات التي تناولها الموسم الأخير، وهو ما سيحاول الحفاظ عليه في الحكايات القادمة.

واختتم تصريحاته، قائلًا إن القضايا الاجتماعية موجودة على أرض الواقع، ومناقشتها بطريقة بسيطة ضمن أحداث مشوقة فى حلقات قصيرة تجذب المشاهد ليعود للدراما المصرية والالتفاف حول التلفزيون من جديد كما كان يحدث في الماضي، خاصًة أنها مناسبة لكل الأعمار".

مسلسل نصيبى وقسمتك

أعلن صناع مسلسل نصيبى وقسمتك انتهاء الموسم الرابع الذي يكتبه عمرو محمود ياسين، بعد عرض 40 حلقة خلال 8 حكايات كل حكاية من 5 حلقات على قناة ON التي تعرض حاليًا الحكاية الثامنة والأخيرة من العمل بعنوان "واللي ما يشترى يتفرج"، بطولة بسمة وإيهاب فهمى.

وضم الموسم الرابع من نصيبى وقسمتك حكايات "النظارة البيضا" بطولة أمير المصرى وكارولين عزمى ومصطفى أبو سريع وإخراج عصام نصار، و"غرام بانتظام" بطولة شريف سلامة ورحمة حسن ونانسى صلاح وإخراج رامى رزق الله، و"أوضة وصالة" بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق وإنعام سالوسة وإخراج عصام نصار.

إضافة إلى حكايات "حلوة اللقطة" بطولة هانى عادل وميرنا نور الدين وحمزة العيلى وطونى ماهر وإخراج عصام نصار،"تاج راسنا بابا" بطولة صلاح عبد الله وإسلام جمال ومنة فضالى وأحمد رفعت وإخراج محمد الخبيرى، و"انسى روحى وياك" بطولة ميرهان حسين ومحمد عز ولورا وأيمن عزب وايمان السيد واخراح عصام نصار، وأخيرًا حكاية و"اللى ما يشترى يتفرج" بطولة بسمة، إيهاب فهمى، محمد على رزق، هبة عبد الغنى، منة بدر تيسير، ياسمين البشبيشى ولبنى عزت وإخراج عصام نصار.