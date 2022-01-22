بعد نجاح «نصيبي وقسمتك 4».. عمرو محمود ياسين يعلن إصابته بكورونا

أعلن المؤلف والسيناريست عمرو محمد ياسين عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما أجرى اختبار وظهرت نتيجته إيجابية.

وشارك «عمرو» نتيجة التحليل التي أجراها عبر خاصية ستوري على «فيس بوك»، وعلق عليه قائلًا: «إيجابي».

في سياق منفصل، انتهى مسلسل نصيبى وقسمتك الموسم الرابع الذي يكتبه عمرو محمود ياسين، بعد عرض 40 حلقة خلال 8 حكايات كل حكاية من 5 حلقات على قناة ON، وكانت الحكاية الثامنة والأخيرة من العمل بعنوان "واللى ما يشترى يتفرج"، بطولة بسمة وايهاب فهمى.

وضم الموسم الرابع من نصيبى وقسمتك حكايات "النظارة البيضا" بطولة أمير المصرى وكارولين عزمى ومصطفى أبو سريع وإخراج عصام نصار، و"غرام بانتظام" بطولة شريف سلامة ورحمة حسن ونانسى صلاح وإخراج رامى رزق الله، و"أوضة وصالة" بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق وإنعام سالوسة وإخراج عصام نصار.

إضافة إلى حكايات "حلوة اللقطة" بطولة هانى عادل وميرنا نور الدين وحمزة العيلى وطونى ماهر وإخراج عصام نصار،"تاج راسنا بابا" بطولة صلاح عبد الله وإسلام جمال ومنة فضالى وأحمد رفعت وإخراج محمد الخبيرى، و"انسى روحى وياك" بطولة ميرهان حسين ومحمد عز ولورا وأيمن عزب وايمان السيد واخراح عصام نصار.

جدير بالذكر أن عمرو محمود ياسين شن هجومًا على أحد الأشخاص الذي اتهمه بأنه كتب حكايات مسلسله الأخير "نصيبي وقسمتك" بموسمه الرابع من خلال كُتاب بمكتب خارجي، وأنه ليس هو صاحب السيناريو والحوار لتلك الحلقات، وبعد أن رد عمرو على منشوره بموقع “فيسبوك” اضطر هذا الشخص لمسح المنشور، مما دفع عمرو لكتابة الرد على حسابه الشخصي.

وقال عمرو ياسين، في رده عبر «فيسبوك»: "الأستاذ المحترم ده كان منزل البوست ده لما جيت أرد قام ماسح البوست، أنا رديت الرد اللي هتشوفوه ده.. بس هو مسح البوست معرفش ليه كان عجبه البوست طول ما أنا مش قادر أرد عليه أول ما رديت قام مسحه".