إزالة 69 تعديًا على نهر النيل وفرعيه فى 5 محافظات

أكدت وزارة الموارد المائية والري، الأربعاء، أن قطاع حماية وتطوير نهر النيل بالوزارة والإدارات المركزية للموارد المائية والرّي بالمحافظات شنت حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف للنيابة العسكرية.

الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة

أضافت وزارة الري عبر موقعها الإلكتروني أن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، شن حملات إزالة موسعة للمُخالفات تضمنت تنفيذ 69 إزالة في نطاق محافظات "المنوفية – البحيرة – أسيوط – سوهاج - الأقصر"، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 75309 إزالات منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

من جانبه، أكد علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري استمرار حملات الإزالة الموسعة للحفاظ على مجرى نهر النيل من المخالفات والتلوث، ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الاحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة؛ للوصول إلى نيل بلا تعديات.

كما أوضح رئيس القطاع لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، لافتًا إلى اختلاف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل.