«الزراعة» تكشف كيفية السيطرة على أسعار اللحوم والدواجن

أعلنت وزارة الزراعة أسباب ارتفاع تكلفة إنتاج اللحوم والدواجن وكيفية السيطرة والتغلب عليها وتخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة مع تصاعد الأسعار عالميًا.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة أن تكلفة إنتاج الأعلاف تمثل 80% وأن زيادة أسعار الأعلاف تسبب زيادة الأسعار منتجات البروتين الحيواني مثل الألبان واللحوم الحمراء والدواجن ومشتقاته اللحوم وترجع إلى زيادة أسعار البروتين الحيواني والعلف، خاصة أسعار الذرة الصفراء والعلفية وهذا المكونات أسعارها مرتفعة بشكل مبالغ فيه، حيث إن الذرة الصفراء كانت يبلغ سعرها 4000 جنيه للطن وأصبحت الآن 6,000 جنيه للطن وهذه الزيادة تمثل 30٪، لافتة إلى ارتفاع الطلب على العلف أثر على ارتفاع الطلب على اللحوم ومنتجات الألبان، خاصة في الفترة الأخيرة.

أوضح التقرير أن هناك توابع تواجه الثروة الحيوانية منها وجود تجار كثيرين بين الشركات العلف، أدى إلى زيادة الأسعار وتكلفة المنتج من اللحوم والألبان والدواجن، مشددًا على أنه يجب توافر التكنولوجيا لدى المربى والشركات، لافتًا إلى الصعوبات التي تواجه المربى مثل عملية التسويق التي تؤثر على المربين وتؤدي لخسائر المربين في الإنتاج وعملية النقل ويرجع إلى ارتفاع أسعار الوقود والطاقة، بجانب عدم وجود المجازر الآلية وشركات مخصصة لتسويق الدواجن وعدم وجود رقابة على الأدوية البيطرية.