تداول 29 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط
تداولت أرصفة ميناء دمياط 29 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة مضت.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36272 طن تشمل: 500 طن رمل و 18120 طن فوسفات و 767 طن سماد و 2500 طن بودرة جبس و1232 طن بسله و11920 طن يوريا و1233 طن نترات أمونيوم.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43159 طن تشمل: 6721 طن قمح و 901 طن خشب زان و 15329 طن حديد و 1165 طن سلاج و 18000 طن ذرة و 1043 طن فول .
بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 653 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطا و بطاطس و ملوخية و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية (أعشاب و بصل و بردقوش و برسيم و زيتون و كتان و ريحان و جوزة الطيب و فول سودانى و قطن و كراوية و كركدية و ليمون) و فواكه ( برتقال و جريب فروت و فراولة و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و الهند و سريلانكا و إيطاليا و هولندا و سلوفينيا و اسبانيا و باكستان و هونج كونج و سنغافورة و اليابان و كرواتيا و الصين و بنجلاديش و المانيا .
بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 590 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2794 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 142525 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 131711 طنا .
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1266 طن قمح متجه إلى صوامع المنيا ، و عدد 3 قطار بعد أن فرغا عدد 63 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية و السادس من أكتوبر ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4783 شاحنة .