وسط إجراءات احترازية.. صرف تكافل وكرامة الأسبوع المقبل

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء المقبل، 15 من فبراير الجاري، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لأكثر من 3.8 مليون مستفيد بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي “تكافل” بلغ 2 مليون و107 آلاف و440 مستفيدًا، ويخصص للأسرة التى لديها أبناء من حديثي الولادة وحتى سن الثمانية عشرة، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة، وأن تتردد الأم و الأطفال على الوحدات الصحية، مع عدم الزواج المبكر.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم “كرامة” بلغ مليونًا و328 ألفًا و389 مستفيدًا، والأفراد المتقدمون لبرنامج "كرامة" هم من المسنّين من عمر 65 عامًا فما فوق- بالإضافة إلى المصابين بعجز أو مرض مُزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، كما يخصص للأيتام مع عدم وجود أي من موانع الصرف طبقًا للتحقيقات المختلفة.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن عدد المستفيدين من “الضمان الاجتماعي” بلغوا 365 ألفا و585 مستفيدا.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من كارت ميزة بلغ 2.3 مليون أسرة، حيث تم تسليم دفعة جديدة من البطاقات لمستفيدي تكافل وكرامة ليصل عدد الأسر التي تصرف الدعم النقدي باستخدام “ميزة”، موضحة أنه تم تحويل 1.5 مليون أسرة أخرى خلال شهر مارس 2022.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم الصرف على مدار الشهر كاملًا للمستفيدين من تكافل وكرامة من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية؛ لتقليل التزاحم ومنعًا للتكدسات فى ظل الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا.