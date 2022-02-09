التحفظ على كاميرات المراقبة في مشاجرة افتعلها شقيقان بدار السلام

قررت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابين بجروح قطعية متفرقة بالجسم، إثر تشاجرهم مع شقيقين، بسبب خلافات سابقة بينهم، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان.

كانت تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط طرفي مشاجرة تسببوا في إطلاق النيران وإصابة آخرين في منطقة دار السلام.

تبلغ لقسم شرطة دارالسلام من إحدى المستشفيات بإستقبالها شخصين، مصابان برش خرطوش بالجسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهم وبين شقيقان ، أحدهما مصاب بجروح بالجسم، لخلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب مما نتج عنها إصابة أحد الأشخاص من الطرف الثانى، فقام على إثرها شقيقه بإحضار سلاح عبارة عن "فرد خرطوش" وإطلاق أعيرة نارية تجاه الطرف الأول محدثاً إصابتهما المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة أحد الشقيقين السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.