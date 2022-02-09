15 ساعة يوميا لأكرم حسني في بلاتوهات تصوير مسلسل «مكتوب عليا»

يواصل النجم أكرم حسني تصوير مسلسله الدرامي الجديد “مكتوب عليا” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022.

ورفع المخرج خالد الحلاوي من ساعات تصوير المسلسل لتصل الي 15 ساعة يوميا في الديكور الرئيسي للعمل بمنطقة السادس من أكتوبر.

ويكثف النجم أكرم حسني من تصوير مشاهده وفقا للخطة الزمنية التي وضعتها الشركة المنتجة للانتهاء من تصوير اكبر عدد من مشاهد المسلسل قبل حلول شهر رمضان حيث يطمح أكرم حسني وفريق عمل مسلسل “مكتوب عليا” في الانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل قبل حلول شهر رمضان.

مسلسل “مكتوب عليا” ينتمي للاعمال الكوميدية ويفتقر الموسم الرمضاني هذا العام للاعمال الكوميدية حيث ينتظر عرض عملين فقط من هذه الأعمال منها مسلسل مكتوب عليا ومسلسل الكبير قوي.

و بدأ فريق عمل مسلسل "مكتوب عليا" تصوير أحداثه بداية من مطلع شهر يناير الماضي ، بعد أن انتهى ‏المنتج كريم أبو ذكرى من التعاقد مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لعرض المسلسل ضمن السباق ‏الرمضاني المقبل عبر احدى شاشاتها.

ويقوم ببطولة مسلسل "مكتوب عليا" النجم أكرم حسني، ‏ويشاركه البطولة عمرو عبدالجليل وأيتن عامر.‏

وانتهى المخرج خالد الحلفاوي من معاينة أماكن التصوير المختلفة ، كما ‏استقر على باقي فريق عمل المسلسل، الذي تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ‏تعيد أكرم حسني للمنافسة مجددا في سباق رمضان الدرامي.‏

"مكتوب عليا"

قصة وسيناريو وحوار الكاتب إيهاب بليبل، و إخراج خالد الحلفاوي في ‏ثالث تعاون له مع المنتج كريم أبو ذكري، بعد أن حققا معًا نجاحًا كبيرًا في مسلسلات "الوصية" ‏و"حلوة الدنيا سكر"، ويعد هذا المسلسل هو التعاون الثاني الذي يجمع المنتج كريم ‏أبو ذكري مع النجم أكرم حسني، بعد مسلسلهما "الوصية".‏

ويشارك في مسلسل "مكتوب عليه" بجانب أكرم حسني و عمرو عبدالجليل و أيتن عامر، نخبة من ‏النجوم، أبرزهم حتى الأن، و هنادي مهنى، و محمد طعيمة، و أسامة عبدالله، و لأول مره هلا رشدي ‏ممثلة بعيدا عن الغناء ، كما يشارك أيضا في البطولة الفنانتين القديرتين حنان سليمان، و عزة ‏لبيب.‏