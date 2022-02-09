إزالة 104 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ19 لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا، مشددًا على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددًا من الحملات لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 104 حالة تعدٍ بنطاق 9 مراكز بالمحافظة بإجمالي مساحة بلغت 36682 م2، وذلك على النحو التالي: تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة بمساحة 25280 م٢ تعدٍ على أملاك الآثار بالدلنجات عبارة عن مساحات مزروعة، وإزالة 21 حالة تعدٍ بمساحة 3345م على أملاك الدولة، وبقرى الصديق يوسف وكفر داود بوادي النطرون عبارة عن مبانٍ وأسوار من الطوب الأبيض، وتنفيذ 19 قرار إزالة تعدٍ على أملاك الصرف بمساحة 3268 م٢ بنطاق قرية سيدي غازي بكفر الدوار.

كما تم إزالة عدد 5 حالات تعدٍ بمساحة 1616 م٢، على حرم الري وخط الغاز ببدر، وتنفيذ عدد 23 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأرض الصرف الزراعي بمساحة 2402 م٢، بحوش عيسى عبارة عن أراضٍ مزروعة وأسوار ومباني بالطوب الأبيض، وتنفيذ عدد 10 قرارات إزالة بمساحة 447 م كوم حماده، وإزالة مخالفة عبارة عن أعمدة خرسانية ومبانٍ على مساحة 120 م بأبو حمص، وإزالة شدة خشبية بالدور أول علوى بمساحة 120 م٢، وتتفيذ عدد 14 قرار إزالة لمواسير ملك هندسة الري ببرج رشيد بمساحة 84 م2.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددًا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 9 حالات تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت 1311 م٢ بنطاق 6 مراكز عبارة عن: إزالة حالتي تعدٍ في المهد بمساحة 526 م٢ بحوش عيسى عبارة عن مبانٍ وأسوار بالطوب الأبيض وحفر تحت سطح الأرض معدة للبناء.