الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 104 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالبحيرة

حملة إزالة
حملة إزالة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ19 لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا، مشددًا على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددًا من الحملات لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 104 حالة تعدٍ بنطاق 9 مراكز بالمحافظة بإجمالي مساحة بلغت 36682 م2، وذلك على النحو التالي: تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة بمساحة 25280 م٢ تعدٍ على أملاك الآثار بالدلنجات عبارة عن مساحات مزروعة، وإزالة 21 حالة تعدٍ بمساحة 3345م على أملاك الدولة، وبقرى الصديق يوسف وكفر داود بوادي النطرون عبارة عن مبانٍ وأسوار من الطوب الأبيض، وتنفيذ 19 قرار إزالة تعدٍ على أملاك الصرف بمساحة 3268 م٢ بنطاق قرية سيدي غازي بكفر الدوار.

كما تم إزالة عدد 5 حالات تعدٍ بمساحة 1616 م٢، على حرم الري وخط الغاز ببدر، وتنفيذ عدد 23 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأرض الصرف الزراعي بمساحة 2402 م٢، بحوش عيسى عبارة عن أراضٍ مزروعة وأسوار ومباني بالطوب الأبيض، وتنفيذ عدد 10 قرارات إزالة بمساحة 447 م كوم حماده، وإزالة مخالفة عبارة عن أعمدة خرسانية ومبانٍ على مساحة 120 م  بأبو حمص، وإزالة  شدة خشبية بالدور أول علوى بمساحة 120 م٢، وتتفيذ عدد 14 قرار إزالة لمواسير ملك هندسة الري ببرج رشيد بمساحة 84 م2.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددًا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 9 حالات تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت 1311 م٢ بنطاق 6 مراكز عبارة عن: إزالة حالتي تعدٍ في المهد بمساحة 526 م٢ بحوش عيسى عبارة عن مبانٍ وأسوار بالطوب الأبيض وحفر تحت سطح الأرض معدة للبناء.

محافظة عبدالفتاح السيسي وادى النطرون محافظ البحيرة رئيس الجمهورية الجمهورية كفر الدوار حوش عيسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

شيرين عبدالوهاب تحسم جدل عودتها إلى حسام حبيب بـ«تحذير ورسالة»

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

عودة الكتاب الورقي

د. أحمد لاشين

سيد القمنى ضحية تنوير زائف

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

سانا: مقتل جندى وإصابة 5 آخرين جراء العدوان الإسرائيلى على محيط دمشق

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس