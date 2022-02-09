الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تنمي مخزونهم اللغوي.. لماذا يجب على الآباء القراءة لأطفالهم الرضع؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القراءة إدمان يجب على الآباء تشجيع أطفالهم عليه منذ لحظات الميلاد الأولى لأطفالهم".. هكذا يمكن تلخيص الفوائد الكبرى التي تعود على الطفل من خلال الاندماج في عملية القراءة، من خلال تدريبه عليها بالقراءة له، حتى يتعلق بها ويقوم هو بالقراءة متى تقدم في العمر.

فوائد القراءة للرضع حتى عمر العامين، بحسب ما ورد في موقع "" parents:

للقراء للأطفال في هذا السن المبكرة فوائد كبيرة جدًا، ولعل أهمها هو تقوية العلاقة بين الأطفال والأهل، حيث يوجد رابط كبير بين الأهل والأباء عند القيام بهذه القراءات بشكل مستمر، كما أنها تساهم في ابتعاد الطفل عن شاشات التلفزيون، التي تؤثر ولا شك على النوم العقلي للطفل في حين أن القراءة تمنحه تقدمًا لغويًا ملحوظ.

نصائح القراءة للأطفال من الولادة إلى 6 أشهر: 

في هذا العمر، يتمتع الطفل برؤية محدودة في هذا العمر لذلك يجب اختيار القصص التي تحتوي على صور أكثر من الكلام، ضع في اعتبارك أيضًا الكتب التي تحتوي على أشياء تفاعلية، مثل الكتب التي تأخذ شكل لعب، أو المرايا.

وتوصي باميلا هاي، دكتوراه في الطب، مؤلفة دراسة القراءة بجامعة براون وأستاذ طب الأطفال هناك، أنه كلما زاد عدد الطرق التي يمكنك بها الاستمتاع بكتاب ما، كان ذلك أفضل. 

من 7 إلى 12 شهرًا: 

في منتصف عامهم الأول، قد يبدأ الأطفال في استيعاب بعض الكلمات التي تُقرأ لهم ، كما يقول كوسبي روجرز، أستاذ التنمية البشرية في معهد فيرجينيا للفنون التطبيقية، إن الكلمات ذات المغزى هي الأسماء والأشياء من حياتهم اليومية مثل “بابا، ماما، الجدة”.

من 13 إلى 18 شهرًا: 

يمكنك الآن البدء في تقديم الكتب بجملة أو اثنتين في كل صفحة، كلما كنت أكثر ذكاءً أثناء تمثيل القصة، كان ذلك أفضل، فعلى سبيل المثال، إذا كنت تقرأ عن الحيوانات، فقم بإصدار أصوات الحيوانات.

الأطفال الرضه القراءة الأطفال الصغار الأطفال الرضع الأم

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