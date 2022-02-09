الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 10 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية

حبس
حبس

أمرت نيابة القليوبية، اليوم الأربعاء، بحبس 10 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة النارية ، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 عاطلين قها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، وبحوزتهم سلاح ناري "فرد خرطوش" و375 جرام من مخدر الحشيش و100 جرام من مخدر البانجو، و500 جرام من مخدر البودر، و350 جرام من مخدر الشادو، و100 جرام استروكس و80 جرام من مخدر الهيروين، و100 قرص مخدر.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

حبس مواد مخدرة التحقيق أسلحة النارية التحفظ على المضبوطات المعمل الجنائي

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