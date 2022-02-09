«الصحة العالمية» تنظم دورة تدريبية لمكافحة المعلومات المغلوطة عن كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تنظيم دورة تدريبية جديدة عبر منصتها الإلكترونية OpenWHO.org من أجل تعليم أساسيات مكافحة المعلومات المغلوطة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت المنظمة أنه بفضل هذا التدريب، عبر الإنترنت، يمكن لأي شخص تعلم أساسيات إدارة المعلومات في أي وقت ومن أي مكان، في حين يتعلم عشرات الخبراء العالميين استكشاف المجال المتنامي لأنشطة إدارة الوباء ، وكيفية محاربة انتشار المعلومات المغلوطة لتمكين الأفراد والمجتمعات من مكافحة الأمراض في المستقبل.

وذكرت المنظمة، في بيان صحفي، أن هذه الدورة التمهيدية الجديدة مخصصة لأي شخص مهتم بفهم ماهية وباء المعلومات، وكيف يؤثر بشكل كبير على الصحة العامة، وما الذي يمكننا فعله حيال ذلك الآن وفي المستقبل.

وتقدم الدورة التدريبية الذاتية المجانية، والمتوفرة حالياً باللغة الإنجليزية، كيفية إدارة الوباء المعلوماتي للمشاركين عبر خمس وحدات تتناول إدارة الوباء المعلوماتي والمعلومات المضللة والتحقق من الحقائق في الأزمات الصحية.

ويُشار بالوباء المعلوماتي إلى السيل الجارف من المعلومات على شبكة الإنترنت وخارجها، ويتضمن ذلك المحاولات المتعمدة لنشر معلومات خاطئة بهدف تقويض الاستجابة في مجال الصحة العامة وخدمة أهداف بديلة جماعية أو فردية.

وبحسب المنظمة، تؤدي هذه المعلومات الخاطئة والمضللة لإلحاق الضرر بصحة البشر الجسدية والنفسية، وتهديد المكاسب الصحية الثمينة، وتشجيع عدم التقيد بتدابير الصحة العامة، مما يحد بالتالي من فعاليتها ويهدد قدرة البلدان على وقف مسار جائحة كورونا.

ويعقد المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، ظهر اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا عن بُعد، حول وضع فيروس كورونا كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، مع التركيز على العمل المشترك مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لإشراك المجتمعات على المستوى القطري لإنهاء الجائحة.

وأشارت إلى أنه يشارك فى المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، محمد شفيق المستشار الإقليمي للتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.