موعد الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

صرح محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية، الحصول على النتيجة الفصل الدراسي الأول، غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg، وذلك من خلال بإدخال الطالب رقم الجلوس.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بنسبة نجاح ٧٣.٢ %، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٨٦٠٦١ طالبا وطالبة، حضر منهم ١٨٢٠٦٦ طالبا وطالبة ونجح ١٣٣٣٠١.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٧.٢ %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٧٤ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٦%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٧.٢ %.

كان قد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول وآليات امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف للعام الدراسي 2021/2022.

ونص الكتاب الدورى على أنه نظرًا للانتهاء من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي للعام الدراسي 2021/2022 تقرر الآتي:ـ

- البدء في إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي.

- تُعلن نتيجة طلاب الصفوف الرابع الابتدائي وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام في صورة تقديرات، طبقًا للكتاب الدوري رقم (1) بتاريخ 13/1/2022 على النحو التالي:

(من 85 إلى 100 ممتاز) ( من 65 لأقل من 85 جيد جدًا) (من 50 لأقل من 65 جيد) (أقل من 50 ضعيف).

- تُعلن النتائج في مكان واضح وظاهر بالمدرسة، على أن يتم عمل كشوف بأسماء الطلاب وقرين كل اسم التقدير الحاصل عليه الطالب/الطالبة.

كما نص الكتاب الدورى بخصوص طلاب صفوف النقل الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر يقبله السيد مدير المدرسة تُعقد لهم امتحانات فى مقررات الفصل الدراسي الأول وبنفس مواصفاته عقب انتهاء إجازة نصف العام.