على عكس المتوقع.. فصل الشتاء هو الأنسب لفقدان الوزن

يعتقد العديد من الأشخاص أن نزول الوزن خلال فصل الشتاء أمر صعب ولكن على عكس المتوقع فقدان الوزن في فصل الشتاء أمر ليس مستحيل بالمقارنة بالصيف، فالشتاء أفضل فرصة لبناء العضلات والحفاظ على فورمة مناسبة لك ويوضح خبير اللياقة البدنية ذلك خلال السطور التالية.

قال خبير اللياقة البدنية أحمد مقبل، في الشتاء يحتاج الجسم لنسبة أعلى من السعرات الحرارية لذا لابد من تزويد الجسم بالفواكه والخضروات اللازمة، كما أن زيادة نسبة البروتينات التي يتم تناولها خلال اليوم بشكل طفيف أمر مهم في فصل الشتاء؛ لأن البروتينات تساعد على إمداد الجسم بالحرارة وفي الوقت نفسه تمنح الرياضيين فترات أطول من الشبع؛ لأنها عناصر غذائية بطيئة الهضم بعكس الدهون والكربوهيدرات.

زيادة فترات تمارين الكارديو

وتابع خبير اللياقة البدنية أن الروتين الرياضي يجب أن يتغير في الشتاء، فمن الصحيح أن يتم زيادة فترات ممارسة تمارين الكارديو واللياقة البدنية بجانب التمارين الأساسية داخل الجيم، وذلك لقتل أي أمل للدهون في التراكم على العضلات.

وأوضح انه يجب الزيادة الطفيفة في الوزن في فصل الشتاء بالنسبة للرياضيين أمر غير مقلق أو مخيف؛ فهي مؤقتة وسرعان ما سيعود الجسم إلى حالته الطبيعية سريعا عند الانتظام في التمارين وانتهاء فصل الشتاء.

وأشار إلى أنه من الأفضل دائمًا تناول وجبات صحية خفيفة ما بين الوجبات الرئيسية كالفاكهة الطازجة أو المجففة والمكسرات النيئة غير المملحة وبالتأكيد حلوى البروتين "بار البروتين" التي تنعش العضلات بجرعات خفيفة من البروتينات، كما يجب عدم إهمال شرب المياه في الشتاء قبل وجبة الافطار بربع ساعة على الأقل من الأفضل شرب 3 كوب من الماء تدريجياً، وكذلك شرب الماء قبل الغذاء ايضًا مع عدم تناول البلح أو المانجو والتين والكنتالوب جميعها مليئة بالسكريات بصورة كبيرة.