الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79.2%

محافظ سيناء يعتمد
محافظ سيناء يعتمد النتيجة

اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نتيجة الفصل الدراسى الأول "نصف العام"  للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 79.2 ٪ من المتقدمين للامتحانات.

وأكد المحافظ علي أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغ 8 آلاف و 438 طالبًا وطالبه حضر منهم الامتحان 8 آلاف و 239 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الغائبين 199 طالبًا وطالبة علي مستوي المحافظة.

وأضاف المحافظ أن نتيجة فصل الدراسي الأول مرتفعة ، وذلك للجهد المبذول من العاملين بقطاع التربية والتعليم علي مستوي المحافظة، مؤكدًا علي أن نتيجة مادة العلوم مرتفعة وجاءت في المرتبة الثالثة بعد مادتي الدراسات والرياضيات ، مطالبًا الأهالي بعدم الانسياق وراء الشائعات.

بدوره قال حمزة رضوان،  وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه اعتبارًا من غدًا سيتم قتح باب التظلمات من النتيجة ولمدة اسبوعين، لافتًا الى أن أسئلة الامتحانات كانت من الكتاب المقرر ومما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول.

وحضر اعتماد النتيجة كل من حمزة رضوان ،  وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، عادل يحيى، رئيس لجنة النظام والمراقبة، خالد أبو سلمى، مدير ادارة التعليم الاعدادي، عاطف العلاقمي، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى وخلال الأيام الماضية، قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إننا نسعى لجعل سيناء سلة الغذاء في مصر ، وذلك من خلال زيادة رقعة الأراضي الزراعية وتحقيق التنمية كهدف استراتيجي.

وأكد المحافظ خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقد في مدينة الحسنة بوسط سيناء، أنه تم البدء بالمشروع القومي لتنمية سيناء عام 1994 وتوصيل مياه النيل إلى سيناء عبر ترعة السلام التي تضيف مساحة 400 ألف فدانا إلى الرقعة الزراعية منها 125 ألف فدانا بالمحافظات المجاورة و 275 ألف فدانا داخل شمال سيناء.

وذلك بحضور الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد الله قاسم زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتور حسام الدين عبد العال رئيس البرنامج البحثي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، وأعضاء المجموعة البرلمانية والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل. 

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