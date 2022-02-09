الأربعاء 09 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأوقاف تعلن توزيع 4 أطنان لحوم صكوك إطعام غدًا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

تطلق وزارة الأوقاف غدًا الخميس 10 /2 /2022م توزيع (4) أطنان من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظتي: (القليوبية- السويس)، بواقع (3) أطنان لمحافظة (القليوبية)، و (1) طن لمحافظة (السويس)، وذلك للأسبوع الثاني من بدء مرحلة التوزيع.

ويأتي ذلك في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك الإطعام. 

وأوضح إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (29) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – الدقهلية  – الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وأكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن مشروع "صكوك الإطعام"  أحد أهم أعمال وزارة الأوقاف فى مشروعات خدمة المجتمع ، ويساهم فى توفر الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية ، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية فى تنفيذه ، مشيرًا إلى أن التوزيع سيبدأ على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين يوم الخميس القادم 3 فبراير 2022م بإذن الله تعالى، وسيتم توزيع 100 طن لحوم فى شهر رجب و 100 طن لحوم فى شهر شعبان، و200 طن لحوم فى شهر رمضان.

وأوضح جمعة، أن وزارة الأوقاف تهدف إلى توفير لحوم صكوك الإطعام مرة كل شهر بدلًا من أن كنا نعطى هذه الأسر مرة واحدة فى السنة فى صكوك الأضاحى ، وأملنا أن نعطيهم مرة كل أسبوعين ، ثم مرة كل أسبوع ، مؤكدًا أن اللحوم تصل إلى المستحقين بعزة وكرامة ، وبمتابعة من جميع أجهزة الدولة المعنية تحقيقًا لأعلى درجات المصداقية والشفافية وبأعلى درجات الجودة والكرامة والإنسانية حيث لا نسمح بخدش حياء الآخذين.

وزارة الأوقاف الأسر الأولى بالرعاية منتهى الاحترام والإنسانية صكوك الإطعام مشروع صكوك الإطعام وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

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