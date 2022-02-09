الأربعاء 09 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

القوى العاملة: تعيين 1860 شابًا وصرف 395 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتعيين 1860  شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 21  قادرون باختلاف بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 4550 من راغبي العمل، وتوفير 43 فرصة عمل، فضلاً عن إستخراج 1761 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 15 منحة مواليد بـ31 ألف جنيه، ومنحة زواج واحدة بمبلغ 3000 جنيه، و4 منح  وفاة أحد الأقارب بمبلغ 8000 جنيه ، ومنحتي وفاة عاملين بإجمالي 20 ألف جنيه، فضلاً عن استكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ668 عاملاً من المسجلين بإجمالي 334 ألفاً و500 جنيه، وتسجيل 210 عاملا جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

وأضاف عثمان عبد الرسول مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يناير الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 761 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 28 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 5 ندوات توعية عمالية، وعمل 5 زيارات خدمات عمالية، والرد على 4 شكاوى نقابية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على  44 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 25 منشأة أخرى، والتفتيش على 213 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية يعمل بها 21 ألفاً و281 عاملا، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة  فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 17 شكوى عمالية، تم إحالة 2 شكوى منها للمحكمة العمالية، وحفظ شكوى، و 14 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بالانتهاء من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.

محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة بالبحيرة قادرون باختلاف القطاع الخاص كعب العمل فرصة عمل منحة المولد النبوي الشريف التفتيش العمالي السلامة والصحة المهنية

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