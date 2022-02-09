إحباط تهريب 20 هاتف أيفون بحوزة راكب قادم من لندن بمطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، صباح الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بحوزة راكب أجنبي من أصل مصري قادم من لندن.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة البريطانية القادمة من لندن في صالة الخدمة المميزة، تم وقف أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش الحقيبة "الهاندباج"، فوجد كمية من الهواتف المحمولة ماركة "iPhone"، وبالتفتيش اليدوي بلغ إجمالي المضبوطات 20 هاتفا محمولا ماركة iPhone متنوع الموديلات.



أمر محمود عبد النبي عباس مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.