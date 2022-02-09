الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

منى زكي تعود لنشاطها الفني بـ«الجواهرجي» و«القاهرة مكة» بعده

منى زكي
منى زكي

قرر طاقم عمل فيلم «الجواهرجي» بطولة النجمة منى زكي، والفنان محمد هنيدي، استئناف تصوير الفيلم المتوقف خلال الأيام القليلة القادمة من أجل تجهيز الفيلم للعرض خلال موسم عيد الفطر القادم.

ووافقت النجمة منى زكي على خريطة التصوير التي تعود لاستكمال ما تبقى من مشاهد في العمل والتي تصل إلى ما يقرب من أسبوع فقط يبدأ مخرج العمل تصويرهم للانتهاء من العمل، والدخول لغرف المونتاج والمكساج حيث فضل فريق العمل على عدم تصوير النجمة منى زكي مشاهدها خلال الفترة الماضية حتى تنتهي من أزمتها على خلفية فيلمها لأحد المنصات واستعادتها نشاطها.

ووضعت منى فيلمها الجديد “القاهرة مكة” على خريطة تصويرها عقب الموسم الرمضاني القادم حيث تمتلك المزيد من الوقت بعد تأجيل مسلسلها الرمضاني “لام شمسية”.

فيلم الجواهرجي من بطولة عدد كبير من النجوم على رأسهم محمد هنيدي ومنى زكي وعارفة عبد الرسول، وأحمد حلاوة وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدي حول زوج يعمل جواهرجي وزوجته التي تقدم دورها الفنانة منى زكي وتحدث بينهما الكثير من المواقف الكوميدية الناتجة عن مشكلات حياتية عديدة، ويخرجه إسلام خيرى، وتأليف عمر طاهر.

وكانت الفنانة منى زكي أجلت مسلسلها الرمضاني القادم “لام شمسية” بسبب مشكلات في تجهيز العمل بسبب فيروس كورونا وانتشار الفيروس في عدد من طاقم العمل ورغبة الجهة المنتجة في تقديم العمل في شكل مميز، وتحضير جيد لا يتناسب مع ضغط الوقت وانتشار فيروس كورونا حاليا خاصة بعد إصابة مجموعة من أطقم المسلسلات الأخرى وتسبب ذلك في تعطيل عدد من الأعمال، وكانت منى قدمت رمضان الماضي مسلسلها “لعبة نيوتن” وحقق نجاحا كبيرا بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم منهم محمد ممدوح ومحمد فراج.

فيلم الجواهرجي الجواهرجي النجمة منى زكي منى زكي الفنان محمد هنيدي محمد هنيدي عيد الفطر القادم

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