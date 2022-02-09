الأربعاء 09 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار الجنيه مقابل الدولار في بداية التعاملات

الدولار
الدولار

حافظ الجنيه على استقراره أمام الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك للشهر الخامس على التوالي، في معظم البنوك العاملة بمصر.

ويأتي ذلك رغم تقلبات سعر الصرف في معظم دول العالم، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي وبدعم من القيادة السياسية، والتي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي، مما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68، و15.76جنيه للبيع.
وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر- استقر سعر الدولار ليسجل 15.64جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف العربي الدولي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.
وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار،15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، تباينت العملة الأوروبية اليوم "شراء وبيع".
ففي بنكي مصرو الأهلي، ارتفعت العملة قرشا واحدا وسجلت 17.84 جنيه للشراء وتراجعت قرشين لتسجل 17.99 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي، تراجعت العملة 3 قروش لتسجل 17.84 جنيه للشراء، واستقرار في البيع لتسجل 18.04 جنيه.
وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو، 17.88 جنيه للشراء، و18.00 جنيه للبيع.
وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم 4- 5 قروش "شراء وبيع".
ففي بنك مصر والأهلي، ارتفع سعر الإسترليني ليسجل 21.17 جنيه للشراء، 21.35 جنيه، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي قرشا واحدا، ليسجل 21.15 جنيه للشراء و21.34 جنيه للبيع.
وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الاسترليني، 21.20 جنيه للشراء، 21.35 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.
ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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