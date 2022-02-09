اليوم.. الحكم على سائق ضرب طفلة حتى الموت فى حلوان

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الحكم على المتهم "إبراهيم. م" ويعمل سائقا لاتهامه بضرب طفلة زوجته حتى الموت في حلوان.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أنه بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة ، وحال كون المتهم بالغا ضرب عمداً المجني عليها "حنين أسامة" بأن اعتدى عليها ضربا ورطمها بالحائط فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياتها ولم يقصد من ذلك قتلها، ولكن الضرب أفضى إلى موتها، وذلك حال كونها طفلة لم تتجاوز 18 عاما من العمر على النحو المبين بالتحقيقات.