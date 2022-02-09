اليوم.. الحكم على «كلبة» و«الإنجليزي» لاتهامهما بضرب شقيقين

تصدّر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم الأربعاء، الحكم على "أحمد. م" وشهرته “أحمد كلبة”، عاطل، والمتهم "علي. م" وشهرته “علي الإنجليزي”، عاطل، لاتهامهم بأحداث عاهة مستديمة لمواطن بحلوان.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وكشفت تحقيقات أن المتهمين إلى محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة أحدثا وآخر مجهول عمداً بالمجني عليه أحمد إسماعيل الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف من جراءها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بحوالي 50% بأن قام المتهم أحمد وعلي أثر مشادة كلامية نشبت فيما بينهم بإشهار سلاح أبيض “كزلك” في مواجهته وبادره بضربه استقرت بيسار وجهه وأخرى أحدثت إصابته بالذراع الأيسر وأفقدته منفعته وكان ذلك حال تواجد المتهم علي والمجهول على مسرح الجريمة ممسكان بأسلحة بيضاء سنجة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد التحقيقات أن المتهمين أحرزا بغير ترخيص سلاح أبيض “كزلك” أو ضرورة مهنية تبيح له إحرازه، كما حاز بواسطة على سلاح سنجة بدون ضرورة مهنية.