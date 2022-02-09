أحدث تصاميم المطبخ الخشبية صيحة 2022 (صور)

يعد الطراز القديم أسلوبًا شائعًا للغاية في التصميمات الداخلية، ولكن لا يمكنك إنشاء مطبخ قديم كامل، ولكن يمكنك إنشاء قطعة من مطبخ من هذا الطراز وإضافة سحر إلى المساحة.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “digsdigs” أبرز التصميمات القديمة من الخشب للمطابخ موضة 2022.

مطبخ مليء بالضوء مع خزائن بيضاء أنيقة ورف مفتوح فوقها مطبخ خشبي ملطخة ومصابيح معلقة:

مطبخ خشبي قديم مع خزانات بأسلوب شاكر محايد، وغطاء خلفي رخامي، وغطاء أسود، مطابخ خشبية عتيقة.

مطبخ أبيض وأسود مع أسطح عمل خضراء وبلاط أبيض وجزيرة مطبخ خشبية عتيقة مع سطح خشبي.

المطبخ البرتقالي والأخضر المشرق مع سقف خشبي مع عوارض وبلاط باكسبلاش مشرق.

مطبخ جذاب بجدران خرسانية وخزائن رمادية فاتحة وأسطح من الحجر المحايد ومصابيح معلقة سوداء وجزيرة مطبخ خشبية عتيقة.

مطبخ حديث رائع مع خزانات من الجرافيت الرمادي وأسطح من الحجر الأبيض وجزيرة مطبخ ملطخة ومصابيح معلقة.

مطبخ ريفي به خزائن بيضاء، ورفوف مفتوحة، وألواح تقطيع على الحائط، وجزيرة مطبخ رث أنيقة عبارة عن طاولة.

مطبخ على طراز داكن اللون مع أسطح من الحجر الداكن وسقف مع عوارض داكنة وطاولة ملونة عتيقة يمكن استخدامها مطبخ.

مطبخ محايد رائع مع خزانات على طراز قديم، وغطاء خلفي من البلاط الأبيض وغطاء مغطى بها، وطاولة خشبية عتيقة، مع سطح من الحجر.

مطبخ رائع مع خزائن ملونة وأجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ وغطاء أبيض مطبخ عتيقة من الخشب.

مطبخ مزرعة جميل مع خزانات بيضاء وأسطح حجرية وعوارض خشبية على السقف وجزيرة مطبخ ملطخة عتيقة ومقاعد.

مطبخ أخضر زيتوني مع خزانات على طراز القديم، ورفوف مفتوحة، وغطاء خلفي جميل من البلاط وغطاء للرأس طولة مطبخ خشبية عتيقة.

مطبخ قديم مع خزائن ملونة وعوارض خشبية بيضاء في السقف وجزيرة مطبخ ملطخة كطاولة طعام.