الأربعاء 09 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أحدث تصاميم المطبخ الخشبية صيحة 2022 (صور)

صورة ارشفية
صورة ارشفية

يعد الطراز القديم أسلوبًا شائعًا للغاية في التصميمات الداخلية، ولكن لا يمكنك إنشاء مطبخ قديم كامل، ولكن يمكنك إنشاء قطعة من مطبخ من هذا الطراز وإضافة سحر إلى المساحة.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “digsdigs” أبرز التصميمات القديمة من الخشب للمطابخ موضة 2022.

مطبخ جميل مليء بالضوء مع خزائن بيضاء أنيقة ورف مفتوح فوقها وجزيرة مطبخ ملطخة ومصابيح معلقة

مطبخ مليء بالضوء مع خزائن بيضاء أنيقة ورف مفتوح فوقها مطبخ خشبي ملطخة ومصابيح معلقة:

مطبخ عتيق جميل مع خزانات بأسلوب شاكر محايد ، وغطاء خلفي رخامي ، وغطاء أسود ، وجزيرة مطبخ خشبية عتيقة

مطبخ  خشبي قديم مع خزانات بأسلوب شاكر محايد، وغطاء خلفي رخامي، وغطاء أسود، مطابخ خشبية عتيقة.

مطبخ أبيض وأسود مع أسطح عمل خضراء وبلاط أبيض وجزيرة مطبخ خشبية عتيقة مع سطح خشبي

مطبخ أبيض وأسود مع أسطح عمل خضراء وبلاط أبيض وجزيرة مطبخ خشبية عتيقة مع سطح خشبي.

المطبخ البرتقالي والأخضر المشرق مع سقف خشبي مع عوارض وجزيرة مطبخ صفراء وبلاط باكسبلاش مشرق رائع

المطبخ البرتقالي والأخضر المشرق مع سقف خشبي مع عوارض وبلاط باكسبلاش مشرق.

مطبخ جذاب بجدران خرسانية وخزائن رمادية فاتحة وأسطح من الحجر المحايد ومصابيح معلقة سوداء وجزيرة مطبخ خشبية عتيقة

مطبخ جذاب بجدران خرسانية وخزائن رمادية فاتحة وأسطح من الحجر المحايد ومصابيح معلقة سوداء وجزيرة مطبخ خشبية عتيقة.

مطبخ شاليه مع خزانات خشبية قديمة مُستصلحة ، وبلاط باكسبلاش من البلاط وأجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ وجزيرة مطبخ خشبية مُستصلحة كبيرة

مطبخ حديث رائع مع خزانات من الجرافيت الرمادي وأسطح من الحجر الأبيض وجزيرة مطبخ ملطخة ومصابيح معلقة.

مطبخ كوخ ريفي به خزائن بيضاء ، ورفوف مفتوحة ، وألواح تقطيع على الحائط ، وجزيرة مطبخ رث أنيقة عبارة عن طاولة

مطبخ ريفي به خزائن بيضاء، ورفوف مفتوحة، وألواح تقطيع على الحائط، وجزيرة مطبخ رث أنيقة عبارة عن طاولة.

مطبخ على طراز شاكر داكن اللون مع أسطح من الحجر الداكن وسقف مع عوارض داكنة وطاولة ملونة عتيقة يمكن استخدامها كجزيرة مطبخ

مطبخ على طراز داكن اللون مع أسطح من الحجر الداكن وسقف مع عوارض داكنة وطاولة ملونة عتيقة يمكن استخدامها مطبخ.

مطبخ محايد رائع مع خزانات على طراز شاكر ، وغطاء خلفي من البلاط الأبيض وغطاء مغطى بها ، وطاولة خشبية عتيقة كجزيرة مطبخ ، مع سطح من الحجر

مطبخ محايد رائع مع خزانات على طراز قديم، وغطاء خلفي من البلاط الأبيض وغطاء مغطى بها، وطاولة خشبية عتيقة، مع سطح من الحجر.

مطبخ مزرعة مع خزائن بالأبيض والأسود ، وأسطح من الحجر ، وجزيرة مطبخ صغيرة سوداء عتيقة على عجلات تتناسب تمامًا

مطبخ رائع مع خزائن ملونة وأجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ وغطاء أبيض مطبخ عتيقة من الخشب.

مطبخ مزرعة جميل مع خزانات بيضاء وأسطح حجرية وعوارض خشبية على السقف وجزيرة مطبخ ملطخة عتيقة ومقاعد

مطبخ مزرعة جميل مع خزانات بيضاء وأسطح حجرية وعوارض خشبية على السقف وجزيرة مطبخ ملطخة عتيقة ومقاعد.

مطبخ أخضر زيتوني جميل مع خزانات على طراز شاكر ، ورفوف مفتوحة ، وغطاء خلفي جميل من البلاط وغطاء للرأس ، وجزيرة مطبخ خشبية عتيقة

مطبخ أخضر زيتوني مع خزانات على طراز القديم، ورفوف مفتوحة، وغطاء خلفي جميل من البلاط وغطاء للرأس طولة مطبخ خشبية عتيقة.

مطبخ عتيق جميل مع خزائن ملونة وعوارض خشبية بيضاء في السقف وجزيرة مطبخ ملطخة كطاولة طعام

مطبخ قديم مع خزائن ملونة وعوارض خشبية بيضاء في السقف وجزيرة مطبخ ملطخة كطاولة طعام.

يعد الطراز القديم أسلوب ا شائع ا للغاية التصميمات الداخلي إنشاء مطبخ قديم مطبخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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