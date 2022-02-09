نائبة بالكونجرس تتعرض لمضايقات جسدية بسبب مطالبتها لزميلها بارتداء الكمامة

اتهمت عضو الكونجرس الديمقراطية، جويس بيتي، زميلها الجمهوري هال روجرز بـ"بدفعها في ظهرها"وتوبيخها بفظاظة بسبب طلبها منه ارتداء الكمامة الطبية قبل ركوب مترو الانفاق بمبنى الكابيتول.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، كتبت النائبة بيتي من ولاية أوهايو في تغريدة نشرتها عبر حسابها في "تويتر": "اليوم، في طريقي إلى مجلس النواب للتصويت، طلبت باحترام من زميلي هال روجرز أن يرتدي قناعا عند ركوبنا القطار. فقام بدفعي من الخلف، مطالبا بألا أتأخر في الصعود إلى متن القطار، وعندما طالبته بالتوقف عن مضايقتي .. أجابني بفظاظة: .. قبلي مؤخرتي".

وأضافت بيتي مخاطبة روجرز: "عضو الكونغرس هال روجرز، عندما تكون مستعدا للنضج والاعتذار عن سلوكك، فأنت تعرف أين تجدني".

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن روجرز من ولاية كنتاكي قد اعتذر بالفعل، معترفا بكلماته على أنها "غير مقبولة".

ولفتت النائبة إلى أن هذه الحادثة هي مظهر آخر من مظاهر الموقف المزدري لأعضاء الحزب الجمهوري تجاه اللوائح الصحية المصممة لوقف انتشار فيروس كورونا.

و علي صعيد آخر ، ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتز، في البيت الأبيض، للتأكيد على أن الولايات المتحدة وألمانيا تعملان "بخطى ثابتة" لمواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا.

و قال "بايدن"، في تصريحات في بداية الاجتماع مع "شولتز": "ألمانيا هي أحد أقرب حلفاء أمريكا.. إننا نعمل بخطى ثابتة لردع العدوان الروسي في أوروبا بشكل أكبر و التصدي للتحديات التي تشكلها الصين و لتعزيز الاستقرار في أوروبا".

و نوَّه "بايدن" بأن الطرفين سيناقشان قضايا أخرى، بما في ذلك جائحة كورونا (كوفيد-19) و تغير المناخ، قائلًا: "سيكون هناك الكثير لنتحدث عنه".

و وصف "شولتز" الولايات المتحدة وألمانيا بأنهما "أقرب حليفين"، وأكد ضرورة مناقشة الرد على العدوان الروسي على جارتها أوكرانيا.

و قال "شولتز": "هذا ضروري لاتخاذ الخطوات التي يتعين علينا القيام بها، على سبيل المثال لمحاربة العدوان الروسي ضد أوكرانيا".