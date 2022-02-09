الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدًا.. وزيرة الثقافة تكرم الفنان الكبير فاروق فلوكس بالمسرح القومى

صورة الفعالية
صورة الفعالية

تحت رعاية وفي حضور وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وتحت إشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق؛ احتفالية كبرى لتكريم الفنان الكبير فاروق فلوكس، والحفل يأتي تحت تقديم الإعلامية المتميزة بسنت بكر، في السادسة مساء غدا الأربعاء ٩ فبراير ٢٠٢٢م، على خشبة المسرح القومي.


يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الكبير فاروق فلوكس، حيث يتم إهداء الحضور كتيب يتناول رحلة عطاء فاروق فلوكس.

 

وفي هذا السياق يحيي الحفل الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ بقيادة المايسترو تامر غنيم؛ من خلال عزف مجموعة من أروع الأغاني المصرية منها: أغنيات موسيقى ناصر ٥٦، قضية عم أحمد. "أهو دة اللي صار" غناء: المجموعة، "آه يا أاسمراني اللون" غناء: المطربة هند عمر، "خايف مرة أحب" غناء: المطرب أحمد محسن، "أقوى من الزمان" غناء: المطربة أنغام مصطفى، "الحدود" غناء: المطربتان أنغام مصطفى وهند عمر مع المطرب أحمد محسن، "يا أغلى اسم في الوجود" غناء: المطربتان أنغام مصطفى وهند عمر.


ويختتم الحفل بتكريم الوزيرة للفنان الكبير فاروق فلوكس من خلال إهدائه درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية الكبيرة والمتميزة والتي أصبحت بصمة حقيقية في عالم السينما والتليفزيون.


يسبق برنامج حفل التكريم، افتتاح وزيرة الثقافة لجناح العرض المتحفي الخاص بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالمسرح القومي، والذي يحتوي على بعض مقتنيات رموز ورواد المسرح القومي؛ بالإضافة إلى إصدارات المركز في مجالاته الثلاثة، كما يتم عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض مديري المسرح القومي منذ نشأته حتى الآن.

فاروق فلوكس المخرج الكبير خالد جلال المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية الفنان القدير ياسر صادق بسنت بكر خشبة المسرح القومي

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