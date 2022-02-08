الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نفوق وإصابة 30 رأس ماشية في حادث تصادم بالفيوم

سيارة أجرة ميكروباص
سيارة أجرة ميكروباص تصدم قطيع ماشية بطريق أسيوط الغربي بقرية

نفقت 20 رأس ماشية بعد أن صدمتها سيارة أجرة مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة إطسا في محافظة الفيوم.

وتلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة إطسا بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد باصطدام سيارة أجرة ميكروباص بقطيع من الخرفان والماعز.

وبالانتقال والمعاينة تبين نفوق أكثر من 20 رأس ماشية وإصابة أكثر من 10 رؤوس آخرى بسبب السرعة الزائدة لسائق سيارة أجرة.

كما أصيب بعض ركاب السيارة وراعي الغنم الذي تم نقله الى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

سيارة أجرة ميكروباص تصدم قطيع ماشية بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

الباز يكشف سر إخفاء مدفن سيد القمنى عن أصدقائه وتلاميذه

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس

5 مراحل.. كيف اغتالت إسرائيل عناصر «فتح» في الضفة الغربية؟

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس