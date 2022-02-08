نفوق وإصابة 30 رأس ماشية في حادث تصادم بالفيوم

نفقت 20 رأس ماشية بعد أن صدمتها سيارة أجرة مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة إطسا في محافظة الفيوم.

وتلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة إطسا بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد باصطدام سيارة أجرة ميكروباص بقطيع من الخرفان والماعز.

وبالانتقال والمعاينة تبين نفوق أكثر من 20 رأس ماشية وإصابة أكثر من 10 رؤوس آخرى بسبب السرعة الزائدة لسائق سيارة أجرة.

كما أصيب بعض ركاب السيارة وراعي الغنم الذي تم نقله الى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.