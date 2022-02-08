انتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع انفجار «كابينة كهرباء» شبرا الخيمة

انتدبت جهات التحقيق المعمل الجنائى، لمعاينة موقع انفجار كابينة كهرباء في شبرا الخيمة ثاني بمحافظة القليوبية لبيان سبب الحريق.

وشهدت منطقة ابرهيم بيه، مساء اليوم الثلاثاء، انفجار كابينة كهرباء بجوار شارع جامع كريستال عصفور واشتعال النيران بها، مما أثار حالة من الذعر بين أهالي المنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث ونجحت في السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ببوقوع حريق في كابينة كهرباء بمنطقة ابراهيم بيه دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.