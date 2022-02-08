الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل إثر حادث تصادم بعامود إنارة بطريق شبراخيت

اسعاف
اسعاف

لقى طفل مصرعه، مساء الثلاثاء، إثر اصطدام موتوسيكل كان يستقله بعامود إنارة بجانب الطريق بشبراخيت بالبحيرة، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبراخيت العام  وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

وتلقى مأمور مركز شرطة شبراخيت بلاغا من المستشفى العام بوصول هانى 12 سنة ومقيم قرية مستناد دائرة المركز جثة هامدة ادعاء حادث تصادم موتوسيكل بعامود إنارة، وبالانتقال والفحص تبين لمأمور مركز شرطة شبراخيت أثناء قيام المجني عليه بقيادة موتوسيكل بطريق أم حكيم شبراخيت اصطدم بعامود إنارة على جانب الطريق، ما تسبب فى إصابته التي أودت بحياته.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق.

طفل مصرع اصطدام موتوسيكل الطريق شبراخيت البحيرة

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