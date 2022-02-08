الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى وسريلانكا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا المناخ

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

بحث الاتحاد الأوروبي وجمهورية سريلانكا الاشتراكية اليوم الثلاثاء، في بروكسل، خلال الجلسة الرابعة والعشرين للجنة المشتركة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجموعة واسعة من القضايا محل الاهتمام المشترك خاصة قضايا حقوق الإنسان والتجارة والتعاون الإنمائي والمناخ والبيئة، والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.

وفيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، هنأ الاتحاد الأوروبي، وفقًا لبيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد عبر موقعها الرسمي، سريلانكا لنجاح استراتيجية توزيع اللقاحات، والسعي لمعالجة نقاط الضعف وعدم المساواة التي تفاقمت أثناء الوباء، مؤكدًا التزام بروكسل بجعل لقاح كوفيد-19 متاحًا للبلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل بطريقة عادلة ومنصفة، فيما أعربت سريلانكا عن تقديرها لمساهمة الاتحاد الأوروبي المستمر في حقوق الملكية العالمية.

وتطرق الجانبان إلى آخر التطورات والإجراءات ذات الصلة والمبادرات التشريعية في الاتحاد الأوروبي وسريلانكا، وركزت المناقشة على الديمقراطية والحوكمة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأقليات والنساء والأطفال وحقوق العمل، وحرية التعبير والتجمعات.

واتفق الجانبان على أهمية التعاون المستمر في ردع وإلغاء ممارسات الصيد غير المشروع ومكافحة القضايا المتعلقة بالهجرة وقبولها، فضلًَا عن ضرورة تعميق التعاون في ملف التعليم العالي والبحث والتعاون التقني بموجب برنامج إراسموس + وبرنامج ماري سكليودكسي كوري، وبرنامج أفق أوروبا، وهي برامج بحثية علمية تابعة للمفوضية الأوروبية.

ورحب الاتحاد الأوروبي بالتزام سريلانكا بشأن مساهماتها الحازمة على المستوى الوطني بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، والتزام البلاد بالأهداف الطموحة الخاصة بهذا الشأن؛ معربًا عن تطلعه إلى العمل عن كثب مع سريلانكا، على المستوى الثنائي وفي المنتديات متعددة الأطراف، في مجال العمل المناخي وحماية البيئة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الأولويات اللازم اتخاذها قبل انعقاد المؤتمر السابع والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمناخ، كوب-27، والمنتظر عقده في مصر في شهر نوفمبر المقبل.

الاتحاد الأوروبي وسريلانكا الاتحاد الأوروبي بروكسل المناخ البيئة

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وائل لطفي

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