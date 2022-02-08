الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص ونجاة آخر من الموت في حادث قطار بالغربية

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر بعد أن اصطدم القطار بدراجتين ناريتين أثناء عبور المزلقان بشكل مفاجئ وقت مرور القطار وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة باصطدام قطار بـ2 توك توك أثناء عبور المزلقان بشكل مفاجئ انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين أثناء مرور القطار قام قائدي توك توك بعبور المزلقان بشكل مفاجئ أسفرت عن مصرع أحدهما وإصابة الثاني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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