الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 15 سنة لـ4 أشخاص بتهمة خطف عامل وهتك عرضه بمنشأة ناصر

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 15 سنة لـ4 أشخاص لاتهامهم باختطاف عامل عن طريق الإكراه وهتك عرضه بمنشأة ناصر.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين “محمد ع” وأشقاؤه أحمد وعبد الوهاب وكريم في 12 مايو 2019 بدائرتي قسم شرطة منشأة ناصر ومدينة نصر خطفوا المجني عليه "ح. ع" بالإكراه بأن هددوه باستخدام أسلحة بيضاء واقتادوه عنوةإلى إحدى الوحدات السكنية فأقصوه عن أهله، واقترنت تلك الجريمة بأخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان هتكوا عرضالمجني عليه.

وأضاف أمر الإحالة أيضا ضرب المجني عليه والتسبب في عجزه.

وقال الشاهد الأول في التحقيقات إنه خلال وجوده بمسكن شقيقه فوجئ بالمتهمين يقتحمون المسكن مدججين بأسلحة بيضاء استخدموها في تهديده وتمكنوا من اختطافه بأن اقتادوه عنوة إلى وحدة سكنية أخرى واحتجزوهوتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته وقاموا بهتك عرضه بأن جردوه من ملابسه.

جنايات شمال القاهرة السجن المشدد 4 أشخاص خطف عامل منشأة ناصر

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وائل لطفي

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