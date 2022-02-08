غدًا.. الحكم على عاطلين لاتهامهما بضرب شقيقين بحلوان

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، غدًا، الحكم على "أحمد.م "وشهرته أحمد كلبة، عاطل والمتهم "علي.م" وشهرته علي الإنجليزي عاطل، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بحلوان.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة أحدثا وآخر مجهول عمدا بالمجني عليه أحمد إسماعيل، الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنحو 50%، مشيرًا إلى أن قيام المتهمين «أحمد وعلي» إثر مشادة كلامية نشبت فيما بينهم بإشهار سلاح أبيض «كزلك» في مواجهته وبادره بضربه استقرت بيسار وجهه وأخرى أحدثت إصابته بالذراع الأيسر، وأفقدته منفعته، وكان ذلك حال تواجد المتهم علي والمجهول على مسرح الجريمة ممسكان بأسلحة بيضاء سنجه للشد من أزره علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد التحقيقات أن المتهمين أحرزا بغير ترخيص سلاح أبيض كزلك أو ضرورة مهنية تبيح له إحرازه ، كما حاز بواسطة علي سلاح سنجه بدون ضرورة مهنية.

وشهد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة أنه وحال تواجده بالعين محل إقامته وبرفقته المتهمان واخر مجهول نشبت بينهم مشادة كلامية فغادروا تلك العين لإنهاء ذلك الخلاف إلا أنه فوجئ بالمتهم احمد يشهر في مواجهته سلاح أبيض كزلك وكال له ضربتان استقرت الأولى يسار وجهه والثانية بالذراع الايسر محدثاً ما به من إصابات والتي تأيدت طبيا بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق وعلى النحو المبين بالتحقيقات ، وشهد شقيق المجني عليه أنه بتاريخ الواقعة وحال تواجده بمحل الواقعة تناهى إلى مسامعه حدوث مشاجرة.

باستبيان الأمر، أبصر شقيقه حال تشاجره مع المتهم أحمد مشهرا في وجهة سلاح أبيض (سنجة) مسددا له ضربتان محدثا ما به من إصابات وما أن تدخل للزود عن شقيقه ونجدته حتي كال له المتهم أحمد بذات السلاح ضربتان بالذراعين الأيمن والأيسر محدثا ما به من إصابات تايدت طبيا بتقرير مصلحة الطب الشرعي وكان ذلك حال تواجد كلا من المتهم علي واخر مجهول للشد من أزره علي النحو المبين بالتحقيقات.