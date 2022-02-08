الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون: هناك إمكانية لخفض حدة التوتر مع روسيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، أنه يرى إمكانية المضي قدّماً باتّجاه خفض حدّة التوتر مع روسيا بشأن أوكرانيا، جاء ذلك بعد جولة دبلوماسية مكوكية عاجلة قام بها بين موسكو وكييف.

وأجرى ماكرون محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، غداة عقده لقاء استمر خمس ساعات في الكرملين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت يكثف فيه الغرب جهوده لخفض حدة المخاوف من احتمال غزو موسكو جارتها السوفياتية سابقاً.

وأفاد الرئيس الفرنسي أنّه بات يرى "إمكانية" لتحقيق تقدّم في المحادثات بين موسكو وكييف بشأن النزاع المشتعل في شرق أوكرانيا، بينما أعرب عن تفاؤله حيال وجود "حلول ملموسة وعملية" لخفض التوتر بين روسيا والغرب.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك عقب محادثاته مع زيلينسكي "لا يمكننا التقليل من شأن لحظة التوتر التي نعيشها".

وتابع: "لا يمكننا حل هذه الأزمة عبر عقد محادثات على مدى بضع ساعات.. ستسمح لنا الأيام والأسابيع والشهور المقبلة بتحقيق تقدّم".

ولفت ماكرون، الذي سيتوجّه إلى برلين للقاء قادة ألمانيا وبولندا، إلى أن بوتين أبلغه بأن روسيا "لن تكون مصدر تصعيد"، علما أنها حشدت أكثر من مئة ألف جندي ومعدات عسكرية عند الحدود مع أوكرانيا.

بدوره، أعرب زيلينسكي عن أمله في أن يمهّد اجتماع مرتقب الخميس في برلين لكبار المسؤولين الطريق لقمة تجمع قادة كل من روسيا أوكرانيا وفرنسا وألمانيا بهدف إعادة إحياء خطة السلام المجمّدة لوضع حد للنزاع بين كييف وانفصاليين تدعمهم موسكو.

من جهته قال بوتين، الذي طالب حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة بضمانات أمنية واسعة، بعد محادثاته مع ماكرون إن موسكو "ستبذل كل ما في وسعها لإيجاد تسويات تناسب جميع الأطراف".

وأشار إلى أن مقترحات تقدّم بها ماكرون بإمكانها أن "تشكّل أساسا لخطوات إضافية" باتّجاه تخفيف حدة الأزمة المرتبطة بأوكرانيا، دون أن يقدّم تفاصيل.

وأصدر بوتين مطالب اعتبرها الغرب غير مقبولة، تشمل منع أوكرانيا من الانضمام إلى الحلف الأطلسي وسحب قواته المنتشرة في شرق أوروبا.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن مقترحات ماكرون شملت تعهّد الطرفين عدم القيام بأي تحرّك عسكري جديد وإطلاق حوار استراتيجي وبذل جهود لإعادة إحياء عملية السلام الرامية لحل الأزمة الأوكرانية.

وأضافت أن اتفاقا سيضمن انسحاب حوالى 30 ألف جندي روسي من بيلاروس مع انتهاء التدريبات العسكرية هناك في وقت لاحق هذا الشهر.

موسكو أوكرانيا روسيا الرئيس الفرنسي كييف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

رابط قناة أبوظبى الرياضية على اليوتيوب الناقلة لمباراة الأهلى وبالميراس

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

بعد أزمة حسام حداد.. «المتحدة للخدمات الإعلامية» تؤكد على الالتزام بالكود الرياضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس

5 مراحل.. كيف اغتالت إسرائيل عناصر «فتح» في الضفة الغربية؟

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس