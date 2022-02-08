بالأرقام.. كيف تأثر سوق النشر فى مصر خلال السنوات الماضية؟

تعرض سوق النشر فى مصر بسبب جائحة كورونا منذ عام 2019 إلى اليوم لخسائر فادحة تسببت فى إحداث 60% من خسائر فى هذا القطاع، وهو ما تطلب قراءة جديدة من قبّل الناشرين لتفادى الأزمة الراهنة مستقبلاً، وهو ما تكشفه الإحصاءات والأرقام التى أعلنوا عنها بعض الناشرين خلال فعاليات البرنامج المهنى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الـ"53".

كشف الناشر محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد سعيد رئيس مجلس إدارة بيت الحكمة للصناعات الثقافية عن بعض الأرقام المتعلقة بسوق النشر فى مصر، والتى تكشف عن تعرض سوق النشر فى مصر لأزمة تستدعى تدخل وزارة الثقافة والجهات المعنية للإرتقاء بصناعة النشر فى مصر خاصة فى وقت أزمة جائحة كورونا المستمرة منذ عام 2019 إلى اليوم.

وقال"رشاد" خلال مشاركته مؤخراً ضمن فعاليات البرنامج المهنى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، عدد من الأرقام المتعلقة بصناعة النشر فى مصر؛ نستعرضها فى السطور التالية:

_ عدد المكتبات فى مصر بلغت 1100 مكتبة.

_ فى الوقت نفسه وصل عدد الناشرين فى مصر خلال السبع سنوات الماضية 1400 ناشر بزيادة 900 ناشر حيث كان عدد الناشر فى 2014 ما يقرب من 600 ناشر.

_وكشف "رشاد" أنه منذ 25 يناير 2011 الى الآن لم تقتنى المكتبات المدرسية، ومكتبات مراكز الشباب البالغ عددها 3000 مكتبة أى كتاب من الناشرين.

_ النشر للأطفال أصبح يمثل 40 % من سوق النشر فى مصر والوطن العربى.

_ الناشرين فى مصر يدفعون 22.5% ضريبة دخل، و14% قيمة مضافة.

جدير بالذكر أنه شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، حفل مراسم تسليم لقب ضيف الشرف للدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث سلم السفير نيكولاوس جاريليديس سفير دولة اليونان بالقاهرة (ضيف شرف الدورة 53 للمعرض) راية ضيف الشرف للسفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية (ضيف شرف الدورة 54 للمعرض) بحضور الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونائبه الدكتور أحمد بهي الدين وحشد جماهيري وإعلامي كبير.

ووجهت عبدالدايم التهنئة لدولة الأردن على اختيارها ضيف شرف الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وأكدت أنه يمثل تفعيلا جادا ومثمرا للتعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين.