الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مدبولى»: الحكومة تدعم الحلول المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

استقبل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فلورنسيو كوتارا، الرئيس التنفيذي لشركة "أوكيانوس" الأمريكية العاملة في مجال حماية البيئة عبر تقليل استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام، وهشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "إنكوم" الدولية للخدمات البترولية والصناعية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي التزام الحكومة بمنح أولوية لمشروعات الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز دور مصر في قضايا المناخ، فى إطار استضافتها للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27، بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، مضيفا أن الحكومة تدعم الحلول المبتكرة المقدمة من جانب القطاع الخاص، للمساهمة في جهود مواجهة التحديات ذات الصلة بالتغيرات المناخية.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركتي أوكيانوس الأمريكية و"إنكوم" الدولية مشروعهم المقترح لإنشاء مصنع لإنتاج بدائل البلاستيك صديقة البيئة، والذي سوف يعد الأول من نوعه في مصر.

وأضافوا، أن المشروع سيعود بالعديد من الفوائد علي الدولة، بما في ذلك تعزيز ريادة مصر في مجال صناعات بدائل البلاستيك، وتوفير الطاقة، وفرص عمل جديدة، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة للبلاد من خلال تقليل استيراد مواد البلاستيك.

من جانبه، رحّب رئيس الوزراء بكل ما من شأنه دعم جهود مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مساهمتها الدولية في التقليل من آثار تغير المناخ، مؤكداً أن الحكومة مستعدة لمنح كل الحوافز الممكنة لإقامة المشروعات الصديقة للبيئة.

كما وجه بسرعة قيام الشركتين بعرض التصور الخاص بجدول تنفيذ المشروع، ومساحة الأرض المطلوبة، ومراحل الإنتاج، والاستثمارات التى سيتم ضخها، حتى يتسنى السير قدما فى إجراءات التنفيذ.

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة مسئولى شركة أمريكية حماية البيئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

رابط قناة أبوظبى الرياضية على اليوتيوب الناقلة لمباراة الأهلى وبالميراس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

بعد أزمة حسام حداد.. «المتحدة للخدمات الإعلامية» تؤكد على الالتزام بالكود الرياضى

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

حارس عقار «شقة الزمالك» يكشف سر «صناديق التخزين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

5 مراحل.. كيف اغتالت إسرائيل عناصر «فتح» في الضفة الغربية؟

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس

8 سنوات لولاية رئيس الوزراء.. إحدى لجان الكنيست تمرر مشروع قانون جديدًا