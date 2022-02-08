الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب رش المياه.. تجديد حبس «قهوجي» قتل شابا في مشاجرة بالمعصرة

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس "قهوجي" لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شاب بسبب التشاجر على "رش المياه".

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على "قهوجي" قتل شابا أثناء التشاجر معه، بسبب قيام المتهم برش مياه على سيارة المجني بمنطقة المعصرة، وحرر محضر بالواقعة.

كانت غرف عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بمقتل شاب فى أحد الشوارع في منطقة المعصرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص العثور على جثة شاب وسط الشارع وبه عدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الواقعة.

- نتائج التحريات وأقوال الشهود

وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود عيان تبين أنه أثناء جلوس الشاب على أحد المقاهي قيام القهوجي برش مياه أمام المقهى طالت سيارة المجني عليه، وأثناء معاتبته على رش المياه التي طالت السيارة نشبت بينهما مشادة كلامية.

وأضافت التحريات، أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى أستل خلالها المتهم سلاح أبيض من بين طياته، وقام بتسديد عدة طعنات فى جسد المجنى عليه فسقط على الأرض مغشيا عليه، وفر المتهم هاربا.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتم إحالتها للنيابة.

قاضي المعارضات جنح حلوان رش المياه قتل شاب القاهرة

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