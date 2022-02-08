الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الكهرباء: نتعاون مع 3 شركات عالمية لتصنيع الهيدروجين الأخضر بمصر

الدكتور أحمد مهينة
الدكتور أحمد مهينة

قال الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتخطيط والبحوث، إن الدولة المصرية خطت خطوات جادة وفعالة نحو تنفيذ مشروعات أنتاج الهيدروجين الاخضر ضمن مسار التحول إلي الطاقة النظيفة.

وأضاف “مهينة”، في كلمة له خلال مشاركته في مناقشات المائدة المستديرة بعنوان “مسارات  التحول نحو الطاقة النظيفة بمشاركة القطاع الخاص”، أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف قمة المناخ   COP27 هو إعتراف من المجتمع الدولي بأهمية مصر في  مجال استخدامات الطاقة المتجددة والخطوات الفعالة التي اتخذتها الدولة.

وكشف، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتخطيط والبحوث، أن وزارة الكهرباء بدأت فعليا التنسيق والتعاون مع عدد من الشركات الدولية في مشروعات لإنتاج الهيدروجين الاخضر ضمن استراتيجية الدولة التي تستهدف استخدامات الطاقة النظيفة كوقود بديل للوقود الأحفوري.

وأكد الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتخطيط والبحوث أن المشروع الأول هو التعاون بين وزارة الكهرباء والشركة الألمانية سيمنس لإنتاج 100 ميجاوات ، والمشروع الثاني بين وزارة الكهرباء والطاقة وشركة إيني الإيطالية، والمشروع الثالث بين وزارة الكهرباء وشركة ديني البلجيكية.

مهينة إنتاج الهيدروجين تعاون الكهرباء الأخضر

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