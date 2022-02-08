الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف كرمت الملكة إليزابيث زوجها الأمير فيليب بعد 10 أشهر من وفاته؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استخدمت الملكة إليزابيث عصا المشي لزوجها الأمير فيليب بعد 10 أشهر من وفاته، حيث يعتبر ذلك بمثابة تكريم الملكة إليزابيث الثانية لزوجها، باستخدام عصا المشي الخاصة به في خطوبة ملكية يوم السبت الماضي، حسبما ذكرت صحيفة التلجراف.

وأضافت في المنشور أنه تم تصوير الملكة بالعصا، وهي أطول من عصا المشي التقليدية، في حدث بمناسبة اليوبيل البلاتيني لها في منزلها في ساندرينجهام.

احتفل بالحدث، الذي حضره مجموعات المجتمع المحلي ، بأن تصبح صاحبة الجلالة أول ملكة بريطانية تصل إلى 70 عامًا على العرش.

قال كاتب سيرة الأمير فيليب ، جيلز براندريث ، لصحيفة The Telegraph: “تعرفت على العصا على الفور حيث كانت تُحفظ دائمًا في وعاء بجانب الباب الأمامي: ”لقد كانت عصا الدوق ، ومن المؤثر للغاية أن الملكة بدأت في استخدامها."

تم تصوير الملكة باستخدام عصا في خطوبة ملكية في أكتوبر، وهي المرة الأولى التي شوهدت فيها تستخدم واحدة في الأماكن العامة منذ عام 2003،  ويعتقد أن خطوبة جلالة الملكة يوم السبت هي المرة الأولى التي تستخدم فيها عصا زوجها الراحل علنًا. 

 

وتوفي دوق إدنبرة يوم 9 أبريل عن عمر يناهز 99 عامًا ، وعلى إثر ذلك قال القصر في بيان حصل عليه إنسايدر في ذلك الوقت “ببالغ الأسى أعلنت جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة”،  توفي سموه بسلام صباح اليوم في قلعة وندسور ".

قابلت إليزابيث يورك الأمير فيليب لأول مرة،كانت تبلغ من العمر سبع سنوات وكانت تعمل كوصيفة العروس لخالتها، أميرة اليونان والدنمارك، في حفل زفافها على دوق كنت في كنيسة وستمنستر أبي، بينما كان فيليب البالغ من العمر 12 عامًا يحضر كابن عم العروس.

الملكة إليزابيث استخدام عصا المشي عصا المشي التقليدية بمناسبة اليوبيل البلاتيني الملكة تستخدم عصا فيليب

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