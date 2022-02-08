تأجيل محاكمة المتهمين فى واقعة «هايدى» ضحية الابتزاز الإلكترونى

أجلت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة 5 متهمين في واقعة انتحار الطفلة هايدي، ضحية الابتزاز الإلكتروني، إلى الخميس المقبل؛ للمرافعة.



كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، ألقت القبض على الشابين المتهمين بنشر صور الطالبة “هايدي” والتي أسفرت عن انتحارها بتناول حبة الغلة السامة.



كان أمن الشرقية قد ضبط كلًا من «ا.ش.» ابن شقيقة جارة المجني عليها، والمقيم بصان الحجر، وصديقه «م» المقيم بصان الحجر، وذلك بعد ساعات من ضبط جارة المجني عليها وسيدتين شاركن في فبركة الصور المخلة ونشرها.