الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مركز إطسا يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروعات «حياة كريمة» بجردو

رئيس مركز إطسا بالفيوم
رئيس مركز إطسا بالفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروعات

تفقد خالد فراج، رئيس مركز ومدينة إطسا بالفيوم، الأعمال الإنشائية لعددٍ من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للوقوف على سير العمل ونسب تنفيذ المشروعات، شملت تفقد الأعمال الإنشائية بالوحدة المحلية بجردو.

بدأت الجولة بتفقد سير العمل بمشروعات توسعة مدرسة جردو الابتدائية ببناء جناح على مساحة 390م وترميم ورفع كفاءة المبنى القديم، وكذلك أعمال إنشاء المركز الطبي بجردو على مساحة 1800م، وإنشاء جناح جديد بمدرسة جردو الإعدادية بنات بمساحة 285 م، وترميم المباني القديمة ورفع كفاءتها، وصيانة وتجديد مركز شباب جردو وإحلال وتجديد السور بمساحة المركز 3000م، وإنشاء المجمع الخدمي بجردو على مساحة 1575م وإحلال وتجديد المجمع الزراعي بجردو على مساحة 2200 م.

وأكد رئيس المدينة، خلال تفقده المشروعات، على الاستعانة بالعمالة اللازمة لها من أهالي محافظة الفيوم خصوصًا أهالي القرى التي يتم تنفيذ المشروعات بها، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلًا عن رفع كفاءة البنية التحتية، والنهوض بمستوى الخدمات العامة بالمناطق المستهدفة.


جدير بالذكر أن جولة رئيس المدينة اليوم تأتي في إطار سلسلة من الجولات الميدانية الدورية، لتفقد ومتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير العمل، وما تم تنفيذه من أعمال وإيجاد حلول عاجلة للمعوقات التي قد تواجه التنفيذ إن وجدت.

رئيس مركز إطسا بالفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروعات حياة كريمة بجردو

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وائل لطفي

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