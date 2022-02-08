الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدا.. عزاء سيد القمني بمسجد المشير طنطاوي عقب صلاة المغرب

سيد القمني
سيد القمني

يقام غدا الثلاثاء عقب صلاة المغرب، عزاء الدكتور سيد القمني بمسجد المشير طنطاوي. وكان "القمني" قد غادر دنيانا أول أمس، السادس من فبراير عن عمر ناهز الـ75 عاما، عقب رحلة طويلة من مجابهة التيارات الدينية والمتأسلمة.

أثار الدكتور سيد القمني خلال حياته الطويلة دوائر الجدل والاشتباك الدائم حوله وحول أفكاره وكتاباته. ومن أفكاره المثيرة للجدل، نظرته حول الفقه الإسلامي، وأن واحدة من أزماته الكبيرة أنه أغفل مسؤولية الفرد عن فعله أمام الله لمصلحة مسؤولية الفرد عن فعله أمام الناطقين باسم الله.

عزاء الدكتور سيد القمني مسجد المشير طنطاوي التيارات الدينية الفقه الإسلامي الناطقين باسم الله

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